Україну накриють дощі до кінця тижня

Фото: люди під дощем (РБК-Україна)

В Україні найближчими днями погіршиться погода. Очікуються дощі та грози на всій території країни до кінця тижня.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

29 вересня

У вівторок сухо, хоч і хмарно, буде лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях. На всій іншій території очікуються дощі з грозами. Температура повітря на заході буде від +16 до +19 градусів, у центральних, північних і західних регіонах +19+21, на півдні до +24 градусів.

30 вересня

У середу сильні дощі очікуються на всій території країни. Температура повітря вдень становитиме +12+15 на заході і півночі, +14+17 в центрі, на сході і півдні +17+19.

1 жовтня

У перший день жовтня дощі трохи ослабнуть, однак збережуться на всій території України. У західних областях очікуються зливи. Температура повітря буде в межах від +12 до +15 градусів, на заході і півночі, в центрі та сході +15+17, на півдні +17+20.

2 жовтня

У п'ятницю дощова погода збережеться у всій Україні. При цьому температура повітря подымиться до +15+17 градусів, на заході і півночі, на сході і півдні до +18+21.

3 жовтня

На вихідних погода почне поліпшуватися. Невеликі опади очікуються лише в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Сумській і Харківській областях. Температура повітря становитиме від +17 до +22 на всій території країни.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання. При цьому в перші дні жовтня очікується повернення тепла до +25 градусів.