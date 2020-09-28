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В Україні через негоду майже 40 населених пунктів залишилися без світла

Україна, Понеділок 28 вересня 2020 08:44
В Україні через негоду майже 40 населених пунктів залишилися без світла
Фото: лінія електропередач (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні у зв'язку з негодою без світла залишилися 37 населених пунктів у шести областях. Відключення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7 ранку 28 вересня знеструмлені населені пункти в Чернігівській (11), Київській (9), Дніпропетровській (5), Запорізькій (5), Сумської (4) і Кіровоградської (3) областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в неділю, 27 вересня, з селища Велика Олександрівка Херсонської області пронісся сильний ураган. Негода спричинила падіння дерев та пошкодження будівель та інших споруд.

Також повідомлялося, що станом на ранок 27 вересня в Україні через негоду без світла залишалися понад 100 населених пунктів. Самими потерпілими стали Львівська та Вінницька області.

Відзначимо, сьогодні в Україні дощова погода буде лише на заході країни. При цьому температура повітря становитиме від +18 до +26 градусів.

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