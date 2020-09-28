ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине объявили штормовое предупреждение

Понедельник 28 сентября 2020 17:50
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: Дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине во вторник, 29 сентября ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Завтра днем в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях ожидаются значительные дожди.

В то же время в южных, восточных и центральных областях ветер усилится до 15-20 м / с.

Напомним, в Украину идет похолодание. При этом в первые дни октября ожидается возвращение тепла до +25 градусов.

Кроме того, в ближайшие дни на всей территории страны ухудшится погода. До конца недели прогнозируются дожди и грозы.

Добавим, что 28 сентября в Украине из-за непогоды без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Без света остались населенные пункты в Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине дождливая погода будет лишь на западе страны. При этом температура воздуха составит от +18 до +26 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ГидрометцентрШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь