Дощі на заході і до +26 тепла: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 28 вересня, буде дощовою лише на заході країни. Стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів тепла.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Так, на південно-сході України очікується від +19 до +26 градусів тепла вдень та +9 +16 вночі.
У центральних і північних областях температура повітря становитиме від +19 до +24 тепла, а вночі від +7 до +13 градусів.
На заході стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 тепла, а вночі очікується від +5 до +10 градусів. Синоптики прогнозують дощі у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Погода в Україні на 28 вересня (meteo.gov.ua)
У Києві сьогодні очікується від +20 до +22 тепла, вдень від +9 до +11 градусів вночі. В області буде схожа температурна ситуація.
Погода в Києві і області на 28 вересня (meteo.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що синоптики в Україні прогнозують погіршення погоди. Очікуються значні дощі і сильні пориви вітру.
Нагадаємо, вчора в Україні через негоду було знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.