В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 25 липня, на території західної України та у Києві спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, у найближчу годину у Києві будуть спостерігатися дощі та грози. Така погода утримається там в першій половині дня. Крім того, грозові дощі вдень накриють усю західну Україну (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, сьогодні синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже в половині областей країни.

Також у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що 25 липня очікуються дощі з грозами в усіх західних та деяких центральних областях.