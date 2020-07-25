В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики прогнозують дощі з грозами
Сьогодні, 25 липня, на території західної України та у Києві спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За прогнозом синоптиків, у найближчу годину у Києві будуть спостерігатися дощі та грози. Така погода утримається там в першій половині дня. Крім того, грозові дощі вдень накриють усю західну Україну (I рівень небезпечності).
Нагадаємо, сьогодні синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже в половині областей країни.
Також у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.
Крім того, РБК-Україна раніше писало, що 25 липня очікуються дощі з грозами в усіх західних та деяких центральних областях.