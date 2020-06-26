В Україні оголосили штормове попередження: ріки знову вийдуть з берегів

Сьогодні, 26 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі з грозами, град, шквали до 20 м/с та підвищення рівнів води у кількох областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Карпатському регіоні сьогодні вдень прогнозують сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с, а також грозові дощі та град.

Крім того, на річках басейну Прип'яті від сьогодні і по 28 червня буде спостерігатися підйом рівня води на 0,1 - 0,7 м. Місцями це призведе до затоплення заплав, пасовищ, сінокосів особливо біля смт Любешів.

Біля міста Чоп на річці Тиса також очікується підведення рівня води від 1,2 м до 1,7 м з виходом води на заплаву. А у верхів’ї Дністровського водосховища біля с.Рухотин (Хотинський район Чернівецької області) очікується затоплення сільськогосподарських угідь, та прирічкової інфраструктури.

На річці Дністер внаслідок проходження високого дощового паводка рівень води у створі поста Могилів-Подільський утримуватиметься на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки. Це може призвести до затоплення об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та інших населених пунктів у Вінницькій області.

Разом з тим, 27-29 червня біля с.Маяки очікується підйом рівнів води на річці Дністер на 0,2 - 0,5 м, що можливо призведе до виходу води на заплаву і затопить трасу Одеса - Рені, а також господарських об’єктів в с. Яськи, м. Біляївка в Одеській області.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з паводками в західних областях залишається напруженою, хвиля пішла на Тернопільську область.

Також внаслідок ускладнення погодних умов 22-24 червня у західній Україні без світла залишаються 7 населених пунктів у двох областях.

Крім того, вчора Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень для ліквідації наслідків масштабних повеней в західних областях.