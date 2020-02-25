Синоптики попередили про сильний дощ і штормовий вітер в Карпатах

Ілюстративне фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

Швидкість вітру на високогір'ї буде досягати 25-30 м/с

Погода в Карпатах завтра, 26 лютого, погіршиться, очікується штормовий вітер на високогір'ї, а також значний дощ і мокрий сніг. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

За прогнозами синоптиків, на високогір'ї Карпат очікується штормовий вітер 25-30 м/с. На решті частини Карпат прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, а також сильний дощ, місцями з мокрим снігом.

Раніше РБК-Україна писало, що через погіршення погоди у Карпатах рятувальники закликають утриматися від походу в гори. В горах сьогодні хмарно і хуртовини, пориви вітру до 20 м/с.

Також повідомлялося, що 25 лютого в Україні, крім північних областей, оголошено штормове попередження. Пориви вітру будуть досягнуть 15-20 м/с.

Відзначимо, вчора висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує півтора метра. Також більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 см, на сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становила 31-76 див.

Крім цього в результаті негоди в Україні в деяких областях частково повалені дерева на дороги, а також зірвані дахи будинків. Внаслідок цього загинула людина і четверо людей постраждали.