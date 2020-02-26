Наслідки негоди у Миколаївській області: пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків

Ілюстративне фото (patrolpolice.gov.ua)

Шквальний вітер пошкодив покрівлі 257 будинків, в тому числі 53 багатоповерхових

У Миколаївській області внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків та понад 200 об’єктів соціальної інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що шквалистий вітер зруйнував значну кількість конструктивних елементів будівель, споруд та рекламних конструкцій.

"Внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків, з яких 53 багатоповерхових, понад 200 об’єктів соціальної інфраструктури, з яких 47 закладів освіти, 32 дитячих навчальних заклади, 11 закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вітер повалив понад 300 дерев. Також негода пошкодила понтонний пішохідний міст та понтонний Аляудський міст через річку Інгул.

"Для ліквідації наслідків з початку ускладнення погодних умов підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 101 раз залучались на проведення аварійно-відновлювальних та рятувальних робіт (проведено спилювання 117 дерев, демонтовано 26 аварійних конструктивних елементів будівель та деблоковано 8 автомобілів). Всього залучено 70 одиниць техніки, 251 рятувальник. В тому числі за добу залучалися 47 разів: розпилено та прибрано 33 дерева, демонтовано 14 аварійних конструктивних елементів будівель", - повідомили у ДСНС.

Наразі у регіоні обстежують пошкоджені об’єкти і підраховують збитки від негоди.

Нагадаємо, через негоду в Україні 25 лютого загинула одна людина. Травмувались люди в містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя.