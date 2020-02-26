ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наслідки негоди у Миколаївській області: пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 11:38
Наслідки негоди у Миколаївській області: пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків
Ілюстративне фото (patrolpolice.gov.ua)

Шквальний вітер пошкодив покрівлі 257 будинків, в тому числі 53 багатоповерхових

У Миколаївській області внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків та понад 200 об’єктів соціальної інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що шквалистий вітер зруйнував значну кількість конструктивних елементів будівель, споруд та рекламних конструкцій.

"Внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 257 житлових будинків, з яких 53 багатоповерхових, понад 200 об’єктів соціальної інфраструктури, з яких 47 закладів освіти, 32 дитячих навчальних заклади, 11 закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вітер повалив понад 300 дерев. Також негода пошкодила понтонний пішохідний міст та понтонний Аляудський міст через річку Інгул.

"Для ліквідації наслідків з початку ускладнення погодних умов підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 101 раз залучались на проведення аварійно-відновлювальних та рятувальних робіт (проведено спилювання 117 дерев, демонтовано 26 аварійних конструктивних елементів будівель та деблоковано 8 автомобілів). Всього залучено 70 одиниць техніки, 251 рятувальник. В тому числі за добу залучалися 47 разів: розпилено та прибрано 33 дерева, демонтовано 14 аварійних конструктивних елементів будівель", - повідомили у ДСНС.

Наразі у регіоні обстежують пошкоджені об’єкти і підраховують збитки від негоди.

Нагадаємо, через негоду в Україні 25 лютого загинула одна людина. Травмувались люди в містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

У Херсоні в результаті негоди на жінку впав карниз, постраждала в комі Обірвані ЛЕП, повалені дерева і жертва стихії: наслідки урагану в Україні
Новини України Гідрометцентрураган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся