В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про погіршення погоди в деяких областях України у п'ятницю, 3 травня, з утриманням до кінця доби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Так, до кінця доби 3 травня у західних та північних областях, а також у Вінницькій області очікуються грози та шквали вітру 15-22 м/с, місцями можливий град.

Крім того, у суботу, 4 травня, грозові дощі та град очікуються у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Синоптики зазначили, що рівень небезпеки в регіонах підніметься до жовтого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 травня у річках західних областей України існує загроза підняття рівня води. У Івано-Франківській області підйом води може призвести до затоплення сільськогосподарських угідь.

Додамо, в Укргідрометцентрі попередили, що у п'ятницю, 3 травня, на більшості території України пройдуть дощі. Опади оминуть лише східні, південні та частину центральних областей країни.

Як повідомляло РБК-Україна, Укргідрометцентр дав прогноз на травень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, що в межах середніх багаторічних значень, середня місячна температура в травні повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла, заморозки ймовірні як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.