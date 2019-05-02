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Завтра в Україні очікуються дощі

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 14:48
Завтра в Україні очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості регіонів очікуються дощі, подекуди грози

У п’ятницю, 3 травня, у більшості регіонів Україні очікуються дощі, а температура вдень складатиме від 16 до 24 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Український гідрометцентр у Facebook.

У гідрометцентрі повідомили, що вночі 3 травня в Україні без опадів й лише у Карпатах очікується невеликий дощ.

"Вдень в Україні, крім південних, Харківської та Дніпропетровської областей, невеликий, у західних областях помірний дощ, подекуди гроза", - повідомили в гідрометцентрі.

Також повідомляється, що прогнозується південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду.

Температура вночі складатиме від 5 до 10 градусів тепла, на півдні до 12 градусів. Вдень прогнозується від 16 до 21 градусу тепла, а у південних областях до 24 градусів.

Завтра в Україні очікуються дощі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Укргідрометцентр дав прогноз на травень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, що в межах середніх багаторічних значень, середня місячна температура в травні повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла, заморозки ймовірні як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

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