Сухо та до +22 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 23 жовтня, погода в Україні буде прохолодною, однак без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +14 до +22 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на всій території країни буде спостерігатися мінлива хмарність. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +14 до +18, а вночі від +5 до +8.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +15 до +19, а вночі від +7 до +10.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +16 +22 градуса, а вночі вона опуститься до +5 +11 тепла.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від +16 до +19, а вночі від +6 до +9.

Нагадаємо, у більшості регіонів України у п'ятницю та у вихідні дні збережеться суха і досить тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.