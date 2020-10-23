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Сухо та до +22 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 23 жовтня 2020 08:00
Сухо та до +22 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 23 жовтня, погода в Україні буде прохолодною, однак без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +14 до +22 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на всій території країни буде спостерігатися мінлива хмарність. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +14 до +18, а вночі від +5 до +8.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +15 до +19, а вночі від +7 до +10.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +16 +22 градуса, а вночі вона опуститься до +5 +11 тепла.

Сухо та до +22 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від +16 до +19, а вночі від +6 до +9.

Сухо та до +22 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у більшості регіонів України у п'ятницю та у вихідні дні збережеться суха і досить тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

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