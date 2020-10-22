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Місцями дощ, але без похолодання: прогноз погоди на вихідні

Україна, Четвер 22 жовтня 2020 16:00
Місцями дощ, але без похолодання: прогноз погоди на вихідні
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У більшості регіонів України у п'ятницю та у вихідні дні збережеться суха і досить тепла погода. На заході і півночі в суботу пройдуть дощі, а в неділю - в східних областях.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Погода в Україні на 23 жовтня

У всіх регіонах України в п'ятницю збережеться суха погода, переважно сонячна. Температура на заході вдень коливатиметься від +14 до +17, на півночі - від +15 до +18, у центрі - від +16 до +19, на півдні - від +17 до +22, на сході - від +16 до +18. Вночі температура по країні від +5 до +11.

Місцями дощ, але без похолодання: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на 24 жовтня

У суботу в західних і північних областях України пройдуть невеликі дощі. В інших регіонах залишиться переважно суха і ясна погода. Температура вдень на заході від +12 до +16, на півночі - від +12 до +16, у центрі - від +14 до +18 на півдні - від +18 до +21, на сході - від +14 до +17. Вночі температура від +6 до +12.

Місцями дощ, але без похолодання: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на 25 жовтня

В день місцевих виборів на заході України буде знову сухо і сонячно, а от на сході пройдуть невеликі дощі. У деяких областях буде хмарно. Температура на заході вдень від +11 до +15, на півночі - від +10 до +14, у центрі - від +12 до +16, на півдні - від +15 до +19, на сході - від +14 до +17. Вночі температура від +6 до +12.

Місцями дощ, але без похолодання: прогноз погоди на вихідні

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди в Карпатах. Оголошений штормовий вітер.

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