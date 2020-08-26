В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Від сьогодні до 28 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, декілька днів у центральних, південних, східних областях, в Криму, а також в більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Зазначимо, що найспекотніша погода спостерігатиметься на південній території України.

Нагадаємо, 26 серпня на півночі та в центрі України очікуються дощі, однак у всіх інших регіонах буде спостерігатися помірна хмарність, а температура повітря в країні коливатиметься від +22 до +31 тепла.

Крім того, внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишились 139 населених пунктів.

Також РБК-Україна раніше писало, що у Вінниці через сильний дощ і пориви вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств та падіння дерев.