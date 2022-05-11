В Україні полегшили отримання водійського свідоцтва під час війни: що вирішив уряд
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Відповідну постанову прийняли на засіданні 10 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Кабміну.
Постанова "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні" передбачає наступне:
- українцям, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит;
- отримувати навчання з теоретичної підготовки за допомогою Zoom, Skype, Google meet тощо.;
- українцям, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), можна отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів;
- скоротити термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини;
- повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону при зверненні до будь-якого СЦ МВС.
Як повідомлялося, в Україні цифрові аналоги прав водія, технічного паспорта та студентського квитка прирівняли до паперових. Відповідну ухвалу прийняв Кабінет міністрів 29 грудня.
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