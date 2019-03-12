В Україні знеструмлено понад 500 населених пунктів

Негода в Україні знеструмила населені пункти в 15 областях

В результате непогоды в Украине на утро 12 марта обесточено 537 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате шквалистого ветра и срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях. В частности, в Киевской - 168, Хмельницкой - 102, Винницкой - 58, Черкасской - 56, Житомирской - 56, Полтавской - 28, Сумской - 20 Тернопольской - 11, Донецкой - 10, Кировоградской - 7, Черновицкой - 5, Львовской - 4, Луганской - 4, Днепропетровской - 4, Черниговской - 4 населенных пункта.

Кроме того, в результате порывов ветра в 15 областях и в Киеве остаются поврежденными крыши 270 зданий. За минувшие сутки подразделения ГСЧС убрали 160 поваленных деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Николаеве на маршрутное такси упало дерево, в результате инцидента пострадали мужчина и двое детей.

Кроме того, накануне в Винницкой области непогода заблокировала движение поездов. В частности, в результате сильного ветра на железнодорожные пути упала часть металлической кровли.