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У Миколаївській області ураганом знесло вишку мобільного зв'язку

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 17:46
У Миколаївській області ураганом знесло вишку мобільного зв'язку
Фото (youtube.com/Дмитрий Підгородецька)

В Южноукраїнську впала вишка мобільного зв'язку оператора Vodafone

У Южноукраїнську Миколаївської області сьогодні, 11 березня, в результаті урагану звалилася вишка мобільного зв'язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НикВести.

Повідомляється, що вишка зв'язку належала мобільному оператору Vodafone і була розташована нижче Меморіального комплексу. Про руйнування і постраждалих на даний момент інформації немає.

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, через сильний вітер зірвало дахи будинків і попадали дерева. На зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Також дерева попадали на вулицях Ломоносова, Ізюмінська, Вернадського, на Святошинській площі, вулицях Богатирській, Рибальській, Срібнокільській, біля метро "Нивки" та "Оболонь".

Додамо, через сильний вітер в Києві затримується рух семи тролейбусів і двох трамваїв.

В результаті негоди у Вінницькій області загинула ще одна людина. Зокрема, сьогодні у Хмільнику Вінницької області на 29-річну місцеву жительку впало дерево, ушкодження виявилися несумісними з життям. Інцидент стався близько 10:00 на вулиці Північній.

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