ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаєві дерево впало на маршрутку, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 16:39
У Миколаєві дерево впало на маршрутку, є постраждалі
Фото: місце події (facebook.com/MNS.GOV.UA)

До лікарні потрапили двоє дітей та чоловік

Через сильний вітер у Миколаєві на маршрутне таксі впало дерево, постраждав чоловік та двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.

Як зазначається, 11 березня о 13:49 на лінію "101" надійшла інформація про те, що на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садової у Заводському районі міста під час руху на маршрутне таксі впало дерево.

Фото: місце події (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як з’ясувалось, під час події в транспортному засобі знаходилось близько 15 людей. З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та дорослого чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів.

Парамедик Головного управління ДСНС надала першу допомогу одній з пасажирок. Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.

У Миколаєві дерево впало на маршрутку, є постраждалі

Нагадаємо, у Коростишеві Житомирської області через негоду вітром знесло покрівлю, в результаті чого загинула жінка

Крім того, через сильний вітер у Києві затримується рух семи тролейбусів та двох трамваїв. Також в столиці на проїжджу частину впав дах будівлі. Про постраждалих поки не повідомляли. 

Синоптик розповіла, коли стихне штормовий вітер Жителів Києва закликають бути обережними через посилення вітру
Новини України ПогодаветерМиколаїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся