У Миколаєві дерево впало на маршрутку, є постраждалі

Фото: місце події (facebook.com/MNS.GOV.UA)

До лікарні потрапили двоє дітей та чоловік

Через сильний вітер у Миколаєві на маршрутне таксі впало дерево, постраждав чоловік та двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.

Як зазначається, 11 березня о 13:49 на лінію "101" надійшла інформація про те, що на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садової у Заводському районі міста під час руху на маршрутне таксі впало дерево.

Фото: місце події (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як з’ясувалось, під час події в транспортному засобі знаходилось близько 15 людей. З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та дорослого чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів.

Парамедик Головного управління ДСНС надала першу допомогу одній з пасажирок. Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.

Нагадаємо, у Коростишеві Житомирської області через негоду вітром знесло покрівлю, в результаті чого загинула жінка.

Крім того, через сильний вітер у Києві затримується рух семи тролейбусів та двох трамваїв. Також в столиці на проїжджу частину впав дах будівлі. Про постраждалих поки не повідомляли.