Кабміну передадуть 35 ініціатив для антикризової підтримки малого та середнього бізнесу

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ініціативи напрацювала міжвідомча робоча група

Міжвідомча робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив. Документ передадуть Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Міжвідомча робоча група з розроблення плану антикризових ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу визначила перелік 35 ініціатив, з яких виокремила ТОП-10 пріоритетних. Документ передадуть у Кабінет міністрів України", - вказано у повідомленні.

Так, засідання групи відбулося на базі Мінекономіки за участю представників Міністерства фінансів, Центру економічного відновлення та комітетів ВРУ: бюджетного; фінансів, митної та податкової політики; з питань гуманітарної та інформаційної політики; з питань економічного розвитку.

“Всі ініціативи поділені на 4 головні блоки підтримки українського бізнесу. Це поліпшення доступу до ресурсів, доступ до ринків, дерегуляція та інфраструктура підтримки бізнесу. Половина ініціатив з ТОП-10 належать до дерегуляційного блоку - це найшвидший та дієвий шлях допомогти бізнесу”, - зазначив заступник глави Мінекономіки Дмитро Романович.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом уряд презентує поетапний план підтримки бізнесу, який постраждав від запровадження карантину через поширення коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, за прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України цього року скоротиться на 5%.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк