Україні потрібно використати потенціал договору про Асоціацію з ЄС, - Домбровскіс

За його словами, процес вступу до ЄС займе не мало часу

Украине нужно использовать потенциал договора об Ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на UA: Перший, передает РБК-Украина.

Он отметил,что "не ставил бы конкретных дат на сегодняшний момент относительно вступления Украины в ЕС"

"В любом случае, недавно вступил в силу договор об Ассоциации. Поэтому сейчас нужно в полной мере использовать потенциал договора и развивать связи с Евросоюзом. Процесс вступления в ЕС долгосрочный, и даже если есть заявка это все еще длительный процесс", - сообщил Домбровскис.

Отметим, ранее в правительстве заявили, что Украина по 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Напомним, Домбровскис заявил, что санкции со стороны Европейского союза экономически влияют на Российскую Федерацию и имеют эффект политического сдерживания.

Также Домбровскис отметил, что в Европейской комиссии отметили небольшое количество обвинительных приговоров топ-коррупционерам.