В ЄК запевнили в дієвості економічних санкцій проти РФ

Якщо Росія не буде переглядати свою позицію, то санкції буде подовжено, каже Домбровскіс
Санкції з боку Європейського союзу економічно впливають на Російську Федерацію (РФ) та мають ефект політичного стримування. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю на UA: Перший, передає РБК-Україна.
Так, він прокоментував питання, чому деякі люди заявляють, що санкції не працюють.
"Це заяви деяких посадових осіб Росії. З боку Євросоюзу ми все таки бачимо, що санкції діють економічно і так само вони мають певний політичний ефект стримування РФ", - заявив Домбровскіс.
Він також нагадав, що якщо РФ не перегляне свою зовнішню політики, санкції з боку ЄС будуть продовжені
"Що стосується санкцій проти РФ, з боку Євросоюзу ми ці санкції будемо продовжувати, оскільки ми повинні дати зрозумілий сигнал РФ про те, що така поведінка військова агресія проти сусідніх країн є неприйнятною. Якщо Росія не буде переглядати свою позицію, то санкції ми будемо продовжувати", - повідомив Домбровскіс.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Британії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російську анексію Криму.
В свою чергу президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Вільнюс запропонує ввести додаткові санкції щодо Росії, якщо РФ буде продовжувати агресивну політику в Україні і в Керченком протоці.