У Єврокомісії відзначили невелику кількість вироків по топ-корупціонерам

Фото: Валдіс Домбровскіс (twitter.com/Valdis Dombrovskis)

Валдіс Домбровскіс заявив, що боротьба з корупцією - одна з головних тем нашої співпраці в рамках макрофінансової допомоги

В Європейській комісії зазначили невелику кількість обвинувальних вироків топ-корупціонерам. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю на "UA: Перший", передає РБК-Україна.

За його словами, у боротьбі з корупцією високого рівня в Україні спостерігається мало обвинувальних вироків.

"Боротьба з корупцією - одна з головних тем нашої співпраці в рамках макрофінансової допомоги. Тобто з боку ЄС ми надаємо макрофінансову допомогу Україні. Є дуже багато питань у рамках цієї програми як раз в рамках боротьби з корупцією. Тобто з початку це були питання створення НАБУ, потім ВАКС, перевірка декларацій і так далі. Ми бачимо, що створення інституційної системи в боротьбі з корупцією вже близько до завершення. Втім, важливо сказати, що мало обвинувальних вироків якраз у випадках корупції високого рівня - топ корупції", - заявив Домбровскіс.

Нагадаємо, раніше Домбровскіс прокоментував рішення Конституційного суду України про скасування статті про незаконне збагачення і зазначив, що в ЄС стурбовані цим питанням. Зокрема, Домбровскіс зазначив, що ЄС хоче зрозуміти мотиви КС, коли він приймав це рішення.

Додамо, що сьогодні на сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту президента Петра Порошенка про невідворотність відповідальності за незаконне збагачення.