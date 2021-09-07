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Рада попросить Конгрес визнати Україну основним союзником США поза НАТО

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Вівторок 07 вересня 2021 14:02
Рада попросить Конгрес визнати Україну основним союзником США поза НАТО Фото: Рада збереться на позачергове засідання 8 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Верховна рада завтра збереться на позачергове засідання. Нардепи будуть розглядати проект постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання у середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів.

На позачергове засідання народні депутати зберуться одразу після завершення чергового.

Рада попросить Конгрес визнати Україну основним союзником США поза НАТО

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Конгресс США Верховна рада
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