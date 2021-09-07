ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО: посол пояснила чому

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 07 вересня 2021 17:25
Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО: посол пояснила чому Фото: Оксана Маркарова, посол України в США (mof.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО. За її словами, цей статус надається країнам, які не планують чи не можуть вступити до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Маркарової у Facebook.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.

Маркарова зазначила, що Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає "великі можливості" для посиленої співпраці з Альянсом та розбудови спроможностей української армії.

"США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти та зброю, включно з летальною, але з яким під час візиту Зеленського ми підписали дуже сильну Рамкову угоду, яка відкриває двері до конкретних великих проектів. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США", - пояснила вона.

Нагадаємо, завтра Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути звернення до американського конгресу з закликом надати Україні статус основного союзника США поза НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна НАТО Оксана Маркарова
NEWS
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені