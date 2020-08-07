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В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 1453 новых случая

Киев, Пятница 07 августа 2020 08:46
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 1453 новых случая
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже более 78 тысяч зараженных

В Украине 1 453 новых случаев коронавируса, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим, что это уже третий день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19 в Украине. Сегодня на 135 случаев больше, чем во вчерашней статистике. Кроме того, в стране еще один антирекорд по количеству смертей от вируса за сутки - 33.

В целом ситуация с коронавирусом в стране такая:

78 261 случай заражений,

43 055 случаев выздоровления,

1852 смертельных случаев.

В частности, за минувшие сутки выздоровел 531 человек и 33 человек умерли.

Напомним, сегодня Кабинет министров обновит карантинные зоны, красную зону могут расширить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в нескольких областях.

Отметим, психотерапевт рассказал о влиянии карантина на здоровье людей.

Кроме того, киевская власть предупредила о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса, сегодня Киевом является антилидером по количеству новых случаев.

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