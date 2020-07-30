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У МОЗ назвали причини росту хворих на коронавірус

Київ, Четвер 30 липня 2020 13:07
У МОЗ назвали причини росту хворих на коронавірус
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Релігійні зібрання і масові подорожі - основні причини росту хворих

У Міністерстві охорони здоров’я пов’язують зростання захворюваності на коронавірус із двома основними чинниками. Це релігійні заходи та громадський транспорт.

Про це сказав глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє Офіс президента.

За його словами, епідемічні розслідування встановили, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння.

Ще однією причиною росту випадків коронавірусу Степанов називає громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з літнім відпочинком. Міністр також зазначив, що багато людей хворіють безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне - максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень", - прокоментував заяву Степанова президент Володимир Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, завтра Україну можуть поділити на чотири карантинні зони.

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні фіксують ріст хворих на коронавірус, сьогодні було встановлено черговий добовий антирекорд.

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