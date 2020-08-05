Стало відомо, чому Тернопіль опинився в червоній зоні карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Наразі під час розподілу на зони карантину використовують чотири індикатора в розрізі регіонів

Україну з 1 серпня поділили на чотири зони карантину, в залежності від епідситуації. Тернопіль та Луцьк опинились в червоній зоні, але відмовились виконувати рішення центральної влади щодо посилення карантину.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зони ризику: навіщо Кабмін змінив правила карантину в Україні".

За даними МОЗ, на момент розрахунків в Тернопільській області і в самому Тернополі п'ять днів поспіль фіксували перевищення за показником динаміки приросту. І внесок Тернополя в це відхилення з усіма поправками - на збільшення кількості тестів, на коефіцієнти (міграції і доступності) - склав 61%.

Тому цей обласний центр і визначили в червону зону.

Зазначимо, наразі під час розподілу на зони карантину використовують чотири індикатора в розрізі регіонів - завантаженість ліжок у лікарнях не більше ніж 50%, середня кількість тестів не менше ніж 24 на 100 тисяч жителів за останні сім днів, коефіцієнт виявлення випадків інфікування (кількість позитивних тестів) не більше ніж 11%, динаміка приросту нових випадків не більше ніж 10%

Якщо в якійсь із них п'ять днів поспіль усі ці чотири індикатори в нормі - тоді вся ця область автоматично опиняється в зеленій зоні. Якщо ж п'ять днів поспіль в області хоча б за одним із показників йде відхилення, то карантин посилюють.

Якщо перевищення йде тільки по завантаженості ліжкомісць, тоді для всієї області застосовується одна єдина зона - помаранчева або червона. Якщо ж в області відхилення коефіцієнту виявлення нових випадків або за динамікою приросту, тоді ці показники аналізуються по кожному з районів та міст обласного значення.

Для того, щоб не заганяти всю область у жорсткий карантин, визначається яке саме місто або район має перевищення показників.

Якщо вклад району або міста в це відхилення не перевищує 5% на рівні всієї області, тоді його визначають в зелену зону. Якщо вклад від 5 до 20% - це жовта зона. Якщо частка у відхиленні становить 20-50%, такий район або місто відносять в помаранчеву зону. І якщо понад 50% - тоді його відносять до червоної зони.

Якщо три дні поспіль показники цього району або міста будуть в нормі, він зможе перейти в іншу зону і послабити карантин.

"Раніше ми б мусили, наприклад, закрити всю Волинську область на жорсткий карантин, адже регіон загалом показував відхилення показників. Але тепер, проаналізувавши більш точково, ми закрили лише одне місто - Луцьк", - зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Простіше кажучи, у якомусь регіоні може бути багато нових випадків, але це число стабільне і не перевищує встановлені показники. Тоді як в іншому може бути і не таке багато, але кількість хворих помітно пішла вгору. Якраз на цю тенденцію комісія реагує в першу чергу.

Нагадаємо, після наступного перегляду епідеміологічної ситуації карантин у Києві продовжить відповідати нормам "зеленої" зони.

Зазначимо, згідно з новими правилами адаптивного карантину, в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу міста, райони і області ділять на чотири карантинні зони, а перегляд відбувається щоп'ятниці.