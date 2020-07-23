ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Голова Держтуризму заразилась коронавірусом

Київ, Четвер 23 липня 2020 09:54
Голова Держтуризму заразилась коронавірусом
Фото: Мар'яна Олеськів (прес-служба)
Автор: Анастасия Рокитна

Команда агенства переведена на карантинний режим

Голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів отримала позитивні результати тесту на коронавірус. Команда агенства переведена на карантинний режим.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України.

Співробітники та всі, хто був у контакті з нею проходять тестування.

"Пані Олеськів почуває себе добре, передає всім привіт та дуже просить не нехтувати такими простими правилами: носіть маски, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції, якщо відчуваєте ознаки захворювання - залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міський голова Коломиї (Івано-Франківська область) Ігор Слюзар заразився коронавірусом.

Крім того, 12 червня коронавірус підтвердили у дружини президента Олени Зеленської, тоді у неї підтвердили двосторонню пневмонію.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся