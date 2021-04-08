Україні ніхто не заважає вийти з мінських угод, - Козак

"Обговорення цього питання (про мінські угоди, - ред.) закінчилося. Є база для подальшого обговорення, подальшого руху вперед. Не влаштовує щось в мінських угодах? Неодноразово пропонувалося ... вони (українська сторона - ред.) дуже люблять вправлятися в юриспруденції, доходить до юридичного кретинізму", - зазначив Козак.

На його думку, будь-яке міжнародне право виконується суверенними державами добровільно.

"Будь-яка держава має повне право вийти, денонсувати договір - це загальноприйнята практика. Ніхто не заважає. Заявіть, скажіть про те, що в такій-то частині... денонсуйте. Ні, і цього теж зробити не можуть... прихильні мінським угодам, а як тільки доходить до виконання, нічого не виконується", - підкреслив Козак.

Він також додав, що якщо Україна продовжить політику в такому ключі, то "домовитися буде неможливо ні про що".

"Просто ні про що. Швидше, у колег немає зацікавленості врегулювати конфлікт. Можна періодично повертатися до фундаментальних причин", - зазначив заступник голови адміністрації президента Росії.