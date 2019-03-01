В Україні у неповних сім'ях живуть 3 млн дітей

Аліменти не отримують близько 550 тис. дітей

В Украине почти 3 млн детей живут в неполных семьях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter министра юстиции Павла Петренко.

Как отмечается, из 3 млн детей, 550 тыс. не получают алиментов от одного из родителей.

"Около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 тысяч из них являются фактически жертвами экономического насилия одного из родителей, который забыл об этих детях. 20% новорожденных детей матери регистрируют, не указывая отца", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в результате принятия законопроектов "Чужих детей не бывает" к более 130 тысяч неплательщиков алиментов применены ограничения.

Также сообщается, что в результате принятия законов из пакета "Чужих детей не бывает" неплательщики алиментов заплатили 4,6 млрд гривен украинским детям.

Ранее в Минюсте сообщали, что около 108 тыс. неплательщиков алиментов не имеют официальной работы или жилья. Так, в 2018 году Мин'юст получил около 10 тысяч жалоб на должников.