У Мін'юсті розповіли про ефект від законів з пакету "Чужих дітей не буває"

Фото: Олена Сукманова (minjust.gov.ua)

Кошти були сплачені понад півмільйону дітей в Україні

У результаті ухвалення законів з пакету "Чужих дітей не буває" неплатники аліментів сплатили 4,6 млрд гривень українським дітям. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова під час години запитань до Уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, кошти сплачені на користь більше, ніж півмільйона дітей.

"Одним із найуспішніших проектів стала робота по прийняттю двох пакетів законів "чужих дітей не буває". Сьогодні я можу прозвітувати про результати. Як результат ми маємо сьогодні 4,6 мільярдів гривень, які сплачені на користь більш ніж півмільйона українських дітей. Ця цифра вдвічі більше, ніж минулого року", - повідомила Сукманова.

Нагадаємо, раніше в Мін'юсті повідомляли, що близько 108 тис. неплатників аліментів не мають офіційної роботи або житла. Так, у 2018 році Мін'юст отримав близько 10 тисяч скарг на боржників.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними на листопад 2018 року, в Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тисяч чоловік.

Також повідомлялося, що з початку введення суспільно корисних робіт українські суди притягнули 1,5 тис. боржників по аліментах.