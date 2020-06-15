В Україні через негоду знеструмлено населені пункти в 9 областях

В ніч з 14 на 15 червня майже 180 населених пунктів було знеструмлено у 9 областях України. Через ускладнення погодних умов спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, в Україні цієї ночі спостерігалися сильні опади та пориви вітру у регіонах, які знеструмили 178 населених пунктів. Зокрема, у Сумській області - 93, у Київській - 28, у Чернігівській - 21, у Луганській - 19, у Донецькій - 5, у Тернопільській - 5, у Чернівецькій - 3, у Кіровоградській - 2 та у Запорізькій - 2.

Наразі до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, у неділю, 14 червня, в Україні через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів у 7 областях.

Також днем раніше в Україні були знеструмлені 80 населених пунктів у 7 областях в результаті ускладнення погодних умов.

Також в Гідрометцентрі прогнозували падіння спеки та прихід в країну короткочасних опадів.