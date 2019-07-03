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В Україні через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 08:46
В Україні через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

В Україні через негоду знеструмлено сотні населених пунктів у 13 областях

Внаслідок ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через сильний вітер та дощі у Дніпропетровській області знеструмлені 163 н.п., Чернігівській - 110 н.п., Вінницькій - 57 н.п., Миколаївській - 41 н.п., Чернівецькій - 38 н.п., Кіровоградській - 35 н.п., Донецькій - 26 н.п., Луганській - 14 н.п., Запорізькій - 12 н.п., Житомирській - 11 н.п., Сумській - 9 н.п., Черкаській - 6 н.п., Київській - 3 н.п.

РБК-Україна писало, що вчора в центральній, північній, східній і західній частинах країни були були дощі з грозами. Відзначимо, що вчора через негоду було знеструмлено понад 600 населених пунктів у 5 областях. 

Зазначимо, синоптики повідомляли, що сьогодні на півдні України будуть дощі з грозами, температура повітря підніметься до +31. Натомість, по всій іншій території країни буде сонячно. Додамо, в ДСНС повідомляли, що протягом 1-5 липня погода сприятиме підвищеному рівню пожежної небезпеки.

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