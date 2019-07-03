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Сьогодні в Україні очікується спека до +31

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні очікується спека до +31
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході, півночі, сході та центрі країни буде сонячно, без опадів

Погода в Україні сьогодні, 3 липня, в західній, центральній, північній та східній частині країни сонячна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході, півночі, сході та центрі країни буде сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +29+31, а вночі +17+20. Натомість, на півдні країни будуть дощі з грозами. Температура повітря вдень буде +29+31, а вночі +18+22.

На території Криму також будуть дощі. Вдень, за даними синоптиків, температур повітря буде +29+31, а вночі +18+20.

Сьогодні в Україні очікується спека до +31

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики повідомляють, що у Києві сьогодні буде сонячно, без опадів. Вдень температура повітря досягне +24+26, а вночі +15+17.

Сьогодні в Україні очікується спека до +31

На початку липня в Києві зафіксовано два температурних рекорди Синоптики попередили про пожежну небезпеку до кінця тижня
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