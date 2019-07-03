ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов

Новости » Происшествия    03.07.2019 - 08:46
В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

В Украине из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов в 13 областях

В результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного ветра и дождей в Днепропетровской области обесточены 163 н.п., Черниговской - 110 н.п., Винницкой - 57 н.п., Николаевской - 41 н.п., Черновицкой - 38 н.п., Кировоградской - 35 н.п., Донецкой - 26 н.п., Луганской - 14 н.п., Запорожской - 12 н.п., Житомирской - 11 н.п., Сумской - 9 н.п., Черкасской - 6 н.п., Киевской - 3 н.п.

РБК-Украина писало, что вчера в центральной, северной, восточной и западной частях страны были дожди с грозами. Отметим, что вчера из-за непогоды было обесточено более 600 населенных пунктов в 5 областях.

Отметим, синоптики сообщали, что сегодня на юге Украины будут дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +31. Однако, по всей остальной территории страны будет солнечно. Добавим, в ГСЧС сообщали, что в течение 1-5 июля погода будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности.

В начале июля в Киеве зафиксировано два температурных рекорда Синоптики предупредили о пожарной опасности до конца недели
Новости Украины обесточенПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь