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В Україні через негоду знеструмлено понад 600 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 09:01
В Україні через негоду знеструмлено понад 600 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

В Україні через негоду знеструмлено населені пункти у 5 областях

В ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через сильний вітер у Чернігівській області були знеструмлені  291 н.п. , у  Житомирській - 101 н.п. , Київській - 85 н.п. , Сумській - 73 н.п. та Рівненській - 51 н.п.

Нагадаємо, вчора у Чернігові увечері в результаті урагану на жінку впало дерево, вона отримала травми. Крім того, до поліції надійшло 3 повідомлення про падіння дерев на машини. На вулиці 1 травня, 161, дерево пошкодило "Шевроле Авео". На вулиці Мазепи впало на ВАЗ-2104, на вулиці Рокосовського - на автомобіль "Шкода".

За даними синоптиків, сьогодні Україну накриють дощі. Сонячно буде тільки у південні частині. Температура повітря вдень очікується +26+28, а вночі +17+19. Зокрема, у Києві сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень +27+29, а вночі +20+22.

Синоптики попереджали, що липневого тепла не буде. Вже 2 липня з півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе дощі і грози в північних областях.

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