В Україні через негоду знеструмлено 40 населених пунктів

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Знеструмлення відбулося у двох областях

В результаті негоди в ніч з 3 на 4 серпня в Одеській та Кіровоградській області сталося знеструмлення 40 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, в результаті сильних дощів, грози та поривів вітру в Одеській області без електропостачання залишилися 25 населених пунктів. У Кіровоградській області проблеми з електропостачанням виникли у 15 населених пунктах.

Нагадаємо, вкінці липня негода спричинила перебої з електроенергією в 53 населених пунктів в п'яти областях. Тоді без електропостачання залишилися 44 н.п. у Львівській, 4 н.п. в Одеській, по два в Запорізькій та Луганській та 1 в Київській областях.

РБК-Україна писало, що в результаті сильної зливи в Одесі вчора, 3 серпня, потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор. На Карантинному узвозі потужний потік води зніс десяток припаркованих авто та зірвав асфальтове покриття.

Додамо, що в Україні у суботу, 3 серпня, очікувалося значне погіршення погоди в більшості регіонів, очікувалися сильні дощі і грози. За прогнозом синоптиків, в більшості західних, центральних та південних областей були можливі сильні грози.