ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні через негоду знеструмлено 40 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 08:33
В Україні через негоду знеструмлено 40 населених пунктів
Ілюстративне фото (torange.biz)

Знеструмлення відбулося у двох областях

В результаті негоди в ніч з 3 на 4 серпня в Одеській та Кіровоградській області сталося знеструмлення 40 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, в результаті сильних дощів, грози та поривів вітру в Одеській області без електропостачання залишилися 25 населених пунктів. У Кіровоградській області проблеми з електропостачанням виникли у 15 населених пунктах.

 Нагадаємо, вкінці липня негода спричинила перебої з електроенергією в 53 населених пунктів в п'яти областях. Тоді без електропостачання залишилися 44 н.п. у Львівській, 4 н.п. в Одеській, по два в Запорізькій та Луганській та 1 в Київській областях.

РБК-Україна писало, що в результаті сильної зливи в Одесі вчора, 3 серпня, потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор. На Карантинному узвозі потужний потік води зніс десяток припаркованих авто та зірвав асфальтове покриття.

Додамо, що в Україні у суботу, 3 серпня, очікувалося значне погіршення погоди в більшості регіонів, очікувалися сильні дощі і грози. За прогнозом синоптиків, в більшості західних, центральних та південних областей були можливі сильні грози.

У Венесуелі знову сталося масштабне відключення електроенергії Столиця Вірменії залишилася без електрики
Новини України электричествообесточен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся