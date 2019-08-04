ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 08:33
В Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
Иллюстративное фото (torange.biz)

Обесточивание произошло в двух областях

В результате непогоды в ночь с 3 на 4 августа в Одесской и Кировоградской области произошло обесточивание 40 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате сильных дождей, грозы и порывов ветра в Одесской области без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. В Кировоградской области проблемы с электроснабжением возникли в 15 населенных пунктах.

Напомним, в конце июля непогода вызвала перебои с электроэнергией в 53 населенных пунктов в пяти областях. Тогда без электроснабжения остались 44 н.п. во Львовской, 4 н.п. в Одесской, по два в Запорожской и Луганской и 1 в Киевской областях.

РБК-Украина писало, что в результате сильного ливня в Одессе вчера, 3 августа, поток воды снес десяток машин и развернул ливневый коллектор. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных авто и сорвал асфальтовое покрытие.

Добавим, что в Украине в субботу, 3 августа, ожидалось значительное ухудшение погоды в большинстве регионов, ожидались сильные дожди и грозы. По прогнозу синоптиков, в большинстве западных, центральных и южных областей были возможны сильные грозы.

В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электричества Столица Армении осталась без электричества
Новости Украины электричествообесточен
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь