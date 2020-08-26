В Україні через негоду знеструмлено 139 населених пунктів

Станом на ранок 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишились 139 населених пунктів. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у результаті дощу, гроз та сильних поривів вітру населені пункти були знеструмлені у чотирьох областях. Зокрема, у Житомирській - 68, Київській - 54, Вінницькій - 14, Черкаській - 3. До відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні у Вінниці через сильний дощ і пориви вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств та падіння дерев.

Крім того, вчора внаслідок ускладнення погодних умов були затоплені деякі вулиці Києва.

Також РБК-Україна раніше писало, що 26 серпня на півночі та в центрі України очікуються дощі, однак у всіх інших регіонах буде спостерігатися помірна хмарність, а температура повітря в країні коливатиметься від +22 до +31 тепла.