У неділю, 27 вересня, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00, 27 вересня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: Львівська область - 34, Вінницькій - 33, Івано-Франківська - 26 і Чернівецька - 14", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Також РБК-Україна писало, що через негоду на заході рівень води у річках може піднятися на 1,5 метра.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильні пориви вітру, які можуть досягати 20 метрів за секунду.