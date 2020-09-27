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В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов

Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 27 сентября, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковская - 26 и Черновицкая - 14", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды на западе уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве, которые могут достигать 20 метров за секунду.

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