В Україні через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів

Через негоду в Україні сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, через сильний вітер та дощ сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська - 64, Закарпатська - 26, Сумська - 16, Тернопільська - 12, Житомирська - 8, Кіровоградська - 5, Дніпропетровська - 1.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні. Сьогодні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.

РБК-Україна писало, що на вихідні в Україні були дощі. На заході та півночі країни були короткочасні дощі з грозами, а ввечері й у центральних регіонах. Разом з тим, в Україні утримувався надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Сумській області та в Карпатах була найнижча температура повітря - від +20 до +24 градусів.

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні також будуть дощі. Зокрема, у центральній та східній частині країни.