В Украине из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, из-за сильного ветра и дождя произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевской - 64, Закарпатской - 26, Сумской - 16, Тернопольской - 12, Житомирской - 8, Кировоградской - 5, Днепропетровской - 1.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине. Сегодня местами грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/сек.

РБК-Украина писало, что на выходные в Украине были дожди. На западе и севере страны были кратковременные дожди с грозами, а вечером и в центральных регионах. Вместе с тем, в Украине удерживался чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Сумской области и в Карпатах была самая низкая температура воздуха - от +20 до +24 градусов.

Синоптики отмечают, что сегодня в Украине также будут дожди. В частности, в центральной и восточной части страны.