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Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 09:31
Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі

Погода в Україні 8 липня погіршиться у центральній та східній частині країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

Як зазначали синоптики, 8 липня майже в усіх областях буде похолодання, очікуються грози, температура вдень до +29. Опади оминуть лише Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області.

Нагадаємо, на вихідні по території України були дощі. На заході та півночі країни були короткочасні дощі з грозами, а ввечері й у центральних регіонах. Разом з тим, в Україні утримувався надзвичайний рівень пожежної небезпеки.  У Сумській області та в Карпатах була найнижча температура повітря - від +20 до +24 градусів.

Синоптики зазначали, що середня місячна температура липня в Україні становитиме 20-24,5 градусів тепла, що на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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