На неонатальний скринінг в Україні направлять 300 млн гривень: закон завтра набере чинності

Завтра чинності набере закон, що передбачає спрямування 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Раніше документ схвалила Верховна рада.

Закон вносить зміни до додатка №3 до ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік". Він збільшує на 300 млн гривень видатки Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

"Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань", - раніше відзначили в Офісі президента.