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На неонатальний скринінг в Україні направлять 300 млн гривень: закон завтра набере чинності

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 13:14
На неонатальний скринінг в Україні направлять 300 млн гривень: закон завтра набере чинності Фото: завтра набере чинності закон про направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Завтра чинності набере закон, що передбачає спрямування 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Раніше документ схвалила Верховна рада.

Документ сьогодні опублікували у виданні "Голос України".

Закон вносить зміни до додатка №3 до ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік". Він збільшує на 300 млн гривень видатки Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

"Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань", - раніше відзначили в Офісі президента.

Нагадаємо, вчора закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня президент вніс цей закон у Раду.

Крім того, Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.

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