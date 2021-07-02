На неонатальний скринінг в Україні направлять 300 млн гривень: закон завтра набере чинності
Завтра чинності набере закон, що передбачає спрямування 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Раніше документ схвалила Верховна рада.
Документ сьогодні опублікували у виданні "Голос України".
Закон вносить зміни до додатка №3 до ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік". Він збільшує на 300 млн гривень видатки Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
"Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань", - раніше відзначили в Офісі президента.
Нагадаємо, вчора закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, в кінці травня президент вніс цей закон у Раду.
Крім того, Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.