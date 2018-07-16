У Києві викрили злочинців, які вивозили немовлят за кордон під прикриттям клініки

Зокрема, встановлено факт вивезення хлопчика за підробленими документами

У Києві правоохоронці викрили осіб, які вивозили немовлят за кордон під прикриттям репродуктивної клініки. Про це сьогодні, 16 липня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає прес-служба Міністерства закордонних справ (МВС).

Зазначається, що упродовж кількох років під виглядом надання послуг із проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства зловмисники записували іноземних громадян батьками дітей, народжених в Україні. Згодом на підставі цих документів іноземці вивозили немовлят за кордон.

Поліцейські встановили факт вивезення іноземцями дитини, народженої у Вінниці, за межі України. Хлопчика вивезли на підставі підроблених документів.

Наразі поліцейськими встановлено особи кількох сотень сурогатних матерів, які користувалися послугами викритої клініки. Також встановлено особу 41-річного іноземця, який організував протиправний бізнес.

Під час досудового розслідування було встановлено факти ухилення порушників від сплати податку на прибуток у сумі в кілька десятків мільйонів гривень. Окрім того, встановлено факти ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства.

За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 та ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 червня у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини.