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Росіяни в ОРДЛО мобілізують чоловіків у віці до 65 років і студентів, - Денісова

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Понеділок 21 березня 2022 20:02
Росіяни в ОРДЛО мобілізують чоловіків у віці до 65 років і студентів, - Денісова Росія в ОРДЛО проводито мобілізацію (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці до 65 років. Також до армії активно залучають студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Зокрема, вона закликала світову спільноту посилювати санкційний тиск на Росію з метою припинення військових дій.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченні оголошено мобілізацію населення. Окупанти збільшують вік "військовозобов'язаних" до 65 років.

Також активно залучають студентів, а саме всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації".

Зазначається, що тим кому вже виповнилось 18 років, особисто телефонує директор училища.

Така ж ситуація у Луганському медичному університеті. При цьому "мобілізованим" видають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року і захисні шоломи 1971 року випуску.

За інформацією Денісової, на Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять тіл знищених українськими військами "мобілізованих".

Денісова наголосила, що примусова мобілізація у псевдодержавних утвореннях, підконтрольних Росії, є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Стаття суворо забороняє окупаційній владі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вбили у Харкові 96-річного в'язня нацистських концтаборів.

Також ми писали, що російські окупанти поширюють фейк про обстріл ЗСУ міста у Запорізькій області.

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