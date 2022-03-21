Росіяни в ОРДЛО мобілізують чоловіків у віці до 65 років і студентів, - Денісова
На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці до 65 років. Також до армії активно залучають студентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.
Зокрема, вона закликала світову спільноту посилювати санкційний тиск на Росію з метою припинення військових дій.
За її словами, на тимчасово окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченні оголошено мобілізацію населення. Окупанти збільшують вік "військовозобов'язаних" до 65 років.
Також активно залучають студентів, а саме всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації".
Зазначається, що тим кому вже виповнилось 18 років, особисто телефонує директор училища.
Така ж ситуація у Луганському медичному університеті. При цьому "мобілізованим" видають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року і захисні шоломи 1971 року випуску.
За інформацією Денісової, на Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять тіл знищених українськими військами "мобілізованих".
Денісова наголосила, що примусова мобілізація у псевдодержавних утвореннях, підконтрольних Росії, є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Стаття суворо забороняє окупаційній владі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.
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