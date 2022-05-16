ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пентагон замовив ракет до Javelin на 300 млн доларів для України та інших союзників

Новость на русском →
Орландо, Понеділок 16 травня 2022 22:46
Пентагон замовив ракет до Javelin на 300 млн доларів для України та інших союзників Фото: Збройні сили України зробили хорошу рекламу Javelin (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Антон Федорців

Компанія Lockheed Martin отримала від Міністерства оборони США замовлення на виробництво 1300 ракет до переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin. Частину з них отримає Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт виробника.

Пентагон уклав дві угоди на виробництва ракет до Javelin і додаткового обладнання до них на 309 млн доларів. Замовлені 1300 ракет отримають Україна та ще кілька іноземних замовників. Серед них – Норвегія, Албанія, Латвія і Таїланд.

ПТРК виготовляє спільне підприємство Javelin Joint Venture, фундаторами якого стали Raytheon Missiles & Defense і Lockheed Martin. За два з половиною десятиліття компанії виготовили понад 50 тисяч ракет і 12 тисяч командно-пускових установок багаторазового використання до них.

США планує залишати Javelin на озброєнні до 2050 року. Lockheed Martin взяло на себе зобов'язання постійно модернізовувати ПТРК, враховуючи зміну оперативних потреб.

Нагадаємо, що Німеччина підтвердила передання важкого озброєння Україні незабаром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Збройні сили України Сполучені Штати Америки Україна Зброя з США Війна Росії проти України
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну