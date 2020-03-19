В Україні почнуть діяти більш жорсткі заходи через порушення умов карантину з 20 березня. Про це в ефірі hromadske заявив заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає РБК-Україна.

Білошицький підтвердив, що в Україні на дорогах нині працюють мобільні групи поліції, Нацгвардії та рятувальників, які слідкують за дотриманням карантину.

"Вчора і сьогодні (18 і 19 березня - ред.) поліція та інші служби, які безпосередньо контролюють саме транспортні перевезення, працювали більше в превентивному режимі, тобто попередження, роз'яснення необхідності дотримання режиму дотримання карантину. І також ми попереджали про відповідальність, яка передбачена зараз", - зазначив він.

Нагадаємо, за звільнення працівників під час карантину через новий тип коронавірусу COVID-19 керівників чекає штраф. Повідомляється, що керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, може загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні роботи. В разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію за статтею 172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю).

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні число померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилося до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.