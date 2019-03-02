В Україні почалися перевірки виборчих дільниць

Виборчі дільниці перевіряють на безпеку

За месяц до выборов 2019 спасатели приступили к проверке избирательных участков по всей Украине. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков. В частности, проверяется состояние эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств тушения пожара и так далее.

На этой неделе проверки прошли в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, в также в Житомирской области.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен заявил, что в день выборов президента Украины, 31 марта, охранять общественный порядок будут более 130 тысяч правоохранителей.

Как отметил глава Национальной полиции Сергей Князев, избирательные участки возьмут под охрану с 21 марта. МВД обещает обеспечить порядок, оперативно реагировать на возможные провокации и придерживаться закона во время избирательного процесса и в день голосования.