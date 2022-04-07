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Інфраструктура населених пунктів Київської області буде відновлена у найкоротші терміни, - Тимошенко

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Четвер 07 квітня 2022 10:07
Інфраструктура населених пунктів Київської області буде відновлена у найкоротші терміни, - Тимошенко Фото: інфраструктура населених пунктів Київщини буде відновлена у найкоротші терміни (facebook.com/kirill.timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

Президентом Володимиром Зеленським поставлена задача якнайшвидше відновити інфраструктуру найбільш постраждалих населених пунктів Київської області, зокрема Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Бородянки. Відповідні роботи вже ведуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Facebook.

За словами Тимошенка, Київська область з часів Другої Світової війни не бачила подібних руйнувань, проте рятувальники вже ліквідують наслідки на місцях.

"В Бородянці зруйнована більша частина міста, під завалами ймовірно ще є люди. На місці працює ДСНС: сьогодні понад 50 спеціалістів вийшли на рятувальні роботи, завтра їх буде ще більше", - зазначив він.

Також Тимошенко повідомив, що силами спеціалістів було відновлено світло в 11 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів та поступово відновлює роботу транспорт.

"Це означає, що знову зі світлом 2725 домівок. Знешкоджено 1364 вибухонебезпечних предмета. Та почали їздити за своїми маршрутами 56 приміських та міжміських автобусів. У звільнених населених пунктах навіть відновлюється дистанційне навчання - ми робимо все, щоб люди могли якнайшвидше повернутися до звичайного життя", - підкреслив заступник керівника ОП.

Свою справу роблять і працівники дорожніх служб - розчищаються вулиці та встановлюються тимчасові переправи.

"Дорожники прибирають вулиці, повалені дерева, евакуюють машини, що постраждали від дій російської армії. На дорозі до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, яке розпочнеться вже найближчим часом. Новий міст буде ще краще зруйнованого", - заявив Тимошенко.

Україна не забуде та не пробачить злочини російської армії в містах-героях Київської області, а всі постраждалі населенні пункти будуть повністю відбудовані, запевнив він.

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